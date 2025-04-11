Зенит — Краснодар, РПЛ, когда Краснодар в последний раз обыграл Зенит в Санкт-Петербурге, 2018 год, Шатов, Манчини, Мусаев

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Слёзы Шатова, финиш чемпионской гонки для «Зенита» и конец эпохи Манчини.

«Через эти слёзы вылез маленький демон». Последняя победа «Краснодара» в Питере — драма
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24-й тур РПЛ подарит нам важнейший матч в контексте чемпионской гонки. Два претендента на титул — «Зенит» и «Краснодар» — встретятся в Санкт-Петербурге. Для «быков» гостевые матчи с сине-бело-голубыми складываются достаточно тяжело. Последняя победа «Краснодара» на «Газпром Арене» состоялась семь лет назад — в апреле 2018-го.

Команды были соседями по таблице. «Краснодар» поменял тренера перед матчем

«Краснодар» приехал в Санкт-Петербург с новым тренером. Команда набрала всего лишь два очка в трёх матчах с «Динамо» (0:0), «Уфой» (0:1) и «Анжи» (1:1) и оказалась на пятой строчке, что стоило Игорю Шалимову работы. На его место пришёл молодой по тренерским меркам (34 года) Мурад Мусаев, получивший приставку «и. о.». Соперник для дебюта — хуже не придумаешь.

Впрочем, и «Зенит» неудачно стартовал в весенней части чемпионата – три нулевых ничьих с «Ахматом», «Амкаром» и «Ростовом». Далее последовала вымученная победа во встрече с «Уфой» (2:1). У сине-бело-голубых на этом отрезке забил только защитник Бранислав Иванович. Ещё один мяч уфимцы отправили в свои ворота. Из Санкт-Петербурга уже уехал Артём Дзюба — его арендовал тульский «Арсенал». Александр Кокорин, в свою очередь, угодил в список травмированных. Из-за проблем с голами «Зенит» откатился на четвёртое место.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини пошутил в интервью перед матчем, что рассматривал вариант со своим выходом на поле. «Как решаем проблемы в атаке? Мы сначала с помощником Игорем Симутенковым думали сегодня сыграть сами, но потом решили, что немного стары для этого. Если бы я вышел, то, наверное, один гол или пас смог бы сделать. Если отставить шутки в сторону, то надеюсь, что Антона Заболотного сегодня прорвёт».

Арендованный Шатов сыграл против «Зенита». Для этого пришлось заплатить 10 млн рублей

Зимой сине-бело-голубые отпустили не только Дзюбу, но и Олега Шатова. В обоих случаях это были аренды до конца сезона. Артём укатил в Тулу, а Олег — в «Краснодар». По условиям договора между клубами, Шатов не мог сыграть за «быков» в матче с «Зенитом». Правда, был один нюанс. 10 млн рублей — такую сумму нужно было заплатить «Краснодару» за выход футболиста на поле. И клуб с юга России пошёл на такие условия. Сам Шатов в интервью за день до матча подчеркнул, что сыграет в первую очередь за «Краснодар», а не против «Зенита».

Шатов совершил несколько ошибок на первых минутах, но компенсировал всё это на 22-й. Олег оказался первым на подборе и положил мяч в дальний угол. Стадион в Санкт-Петербурге аплодировал футболисту другой команды. Сразу после гола Шатов подбежал к Мусаеву и показал на него пальцем. Мол, вот тренер, который мне доверяет.

«Мы сразу решили, что хотим перейти в «Краснодар», — сказал после трансфера Шатова его консультант Кахор Муминов. — Тут несколько причин. Первая — это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе — атмосфера в «Краснодаре», в которой игроку легко, по крайней мере, в первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них ничего не получилось. Тренер ясно дал понять, что Олег не входит в его планы. Шатов выплатит из своих личных средств 25 млн рублей, чтобы выступать за «Краснодар» до конца сезона».

Сам Шатов позднее рассказал о своём отношении к Манчини:

«Всегда говорил, что в этой ситуации в первую очередь виноват сам. И если тренер принял такое решение, а клуб его поддержал, то, значит, всё правильно. С другой стороны, мне кажется, что тренер может вести себя так, если он что-то сделал для клуба, выиграл с ним что-то. А когда ты приходишь, начинаешь всё подстраивать под себя, а потом пытаешься свои недочёты найти в других людях… Я вообще считаю, что искать виноватых — это последнее дело. Так что, возможно, главному тренеру нужно было задать какие-то вопросы и себе. Но у меня претензий нет. Я не хочу его вспоминать».

«Зениту» потребовалось 11 минут, чтобы отыграться. Но забил снова не нападающий. На этот раз мяч влетел в ворота после удара Александра Ерохина и рикошета от защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста. На перерыв команды ушли при счёте 1:1. Затем скорости упали, а компактность на поле возросла. Шатов повредил бедро во второй половине, однако отыграл ещё 18 минут, после чего его всё-таки поменяли. Сразу после этого Олег не сдержал слёз.

«В тот момент сыграли спортивное самолюбие, наглость, — вспоминал позже Шатов. — Какие-то чувства тем, что я оказался не нужен, были задеты. Решил доказать и себе, и другим людям, что, возможно, убрали меня зря и что я мог бы пригодиться. Были слёзы, которые не смог сдержать. Потому что когда забивал, мне аплодировали. Когда уходил на замену, тоже аплодировали. И я понимал, что всё то, что делал в жизни и своей профессии, было не зря. Как-то меня всё это задело. Может, держался какой-то маленький монстр или демон и в тот момент через эти слезы и вылез». Развязка наступила на 88-й минуте. Фёдор Смолов отдал передачу пяткой на Виктора Классона, а швед застал врасплох Андрея Лунёва ударом в нижний угол. Вот это дебют Мусаева! Любопытно, что Смолов за несколько месяцев до этого мог оказаться в «Зените». Об этом на встрече с болельщиками сине-бело-голубых заявил президент клуба Сергей Фурсенко: «Буду честен перед вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. За Смолова просили € 40 млн. Это трансфер, агентские и зарплата игрока. Мы не смогли пойти на такие траты».

Мусаев после матча сказал, что Галицкий не спрашивал о составе. А Манчини — что его не интересуют деньги «Зенита»

Один из вопросов журналистов к Мусаеву касался владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Практически не общался с ним перед игрой, вообще, разговаривал всего два раза, — признавался тренер. — Перед игрой Галицкий меня про состав не спрашивал, никак не вмешивался в наши дела. Не знаю, какая заряженность у Шатова в других матчах. Он говорил, что вышел играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Это правильные слова. Максимально профессионально с его стороны. У нас был тесный контакт с основой, мы проводили совместные тренировки. Я был знаком со многими футболистами, каждую игру смотрел, в общем, представление о команде было огромным. Игорь Шалимов проделал огромную работу, но то, что мы сейчас делаем, немного отличается. Какие-то новые вещи вы обязательно увидите».

Манчини после игры посетовал на слабую реализацию моментов:

«Проиграли, потому что упустили огромное количество 100-процентных моментов. На перерыв должны были уходить, выигрывая со счётом 3:0, 4:0. Не понимаю пока, как мы могли упустить столько моментов. Моя вина в том, что так играют форварды. Возможно, я плохо тренирую игроков. К сожалению, в настоящий момент побед у «Зенита» нет, за что искренне приношу извинения болельщикам. Моё решение по Шатову не может поменяться после одного матча и одного гола».

Далее последовал провокационный вопрос. Манчини попросили сказать: он действительно хочет сделать из «Зенита» топ-клуб или ждёт, пока его уволят с выплатой неустойки.

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита». Если решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Я пытаюсь сделать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали. И тогда буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем».

Что было потом

«Зенит» после поражения практически выпал из чемпионской гонки. Более того, он заметно сократил шансы на попадание в тройку. По итогам сезона сине-бело-голубые заняли только пятое место, а «Краснодар» — четвёртое. Ни те, ни другие не попали в зону Лиги чемпионов (там оказались первые три команды турнира).

Манчини по окончании сезона потерял должность главного тренера «Зенита». Его сменил Сергей Семак, который в следующем сезоне привёл команду к золоту РПЛ. «Краснодар» с Мусаевым, в свою очередь, добрался до третьего места и получил путёвку в Лигу чемпионов.

В материале использованы цитаты «СЭ» и официального сайта «Зенита».

Футбол
Кахор Муминов
Виктор Классон
Андрей Лунев
Артем Дзюба
Игорь Шалимов
Федор Смолов
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Андреас Гранквист
Антон Заболотный
Олег Шатов
Александр Кокорин
Сергей Галицкий
Роберто Манчини
Сергей Фурсенко
Александр Ерохин
Динамо
Зенит