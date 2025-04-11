Мостовой назвал себя лучшим российским футболистом XXI века

Мостовой о лучших российских футболистах XXI века: «Мостовой, Аршавин, Канчельскис были одними из лучших»
Александр Мостовой ответил на вопрос о лучших российских футболистах XXI века.
«Ясно, что одними из лучших были Мостовой, Аршавин, Канчельскис. Есть еще ребята, претендующие на это звание. Но почему у нас Канчельскиса так мало упоминают? Он так играл, что многим не снилось. Я с Федором Черенковым играл. Вы понимаете, что это такое? А в воротах у моей команды стоял Ринат Дасаев – лучший вратарь мира всех времен. А половина футболистов даже не ценят это. Как это возможно? Поэтому приходится напоминать», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.