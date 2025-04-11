«Зенит» обратился к фанатам перед матчем с «Краснодаром»

«Зенит» обратился к болельщикам перед «Краснодаром»: «Все победы и трофеи – плоды общей работы. Ваша помощь нужна как никогда! Заполняйте трибуны и болейте за «Зенит» стоя»
«Зенит» обратился к болельщикам перед матчем против «Краснодара».
Команды встретятся в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ. Петербургский клуб отстает на пять очков от соперника, лидирующего в таблице чемпионата.
«Дорогие друзья!
Вы всегда были, есть и будете нашим двенадцатым игроком, нашей опорой и поддержкой.
Все победы и трофеи – плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда!
Приходите в это воскресенье на «Газпром Арену» в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за «Зенит» стоя – громко и страстно на протяжении всей игры!
Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха.
Мы очень рассчитываем на вас», – говорится в заявлении «Зенита».