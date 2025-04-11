«Зенит» обратился к фанатам перед матчем с «Краснодаром»

«Зенит» обратился к болельщикам перед матчем против «Краснодара».

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Команды встретятся в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ. Петербургский клуб отстает на пять очков от соперника, лидирующего в таблице чемпионата.

«Дорогие друзья!

Вы всегда были, есть и будете нашим двенадцатым игроком, нашей опорой и поддержкой.

Все победы и трофеи – плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда!

Приходите в это воскресенье на «Газпром Арену» в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за «Зенит» стоя – громко и страстно на протяжении всей игры!

Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха.

Мы очень рассчитываем на вас», – говорится в заявлении «Зенита».