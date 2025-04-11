Черчесов оценил нынешний сезон в исполнении «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил нынешний сезон в исполнении московского «Спартака», который сейчас участвует в чемпионской гонке. Он отметил, что красно-белые неубедительно начали сезон, а во втором круге РПЛ допустили необязательные потери очков.

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«Начали сезон неважно, что греха таить. Потом набрали ход в конце первого круга. Если бы не перерыв, то, возможно, так же и продолжили бы. Но, когда стартовал второй круг нашего чемпионата, были потеряны очки, которые можно было не терять», — приводит слова Черчесова Metaratings.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.