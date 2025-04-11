Титов считает, что на чемпионство в РПЛ претендуют пять‑шесть команд

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов назвал главных претендентов на победу в РПЛ.

© Матч ТВ

После 23 туров «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второе и третье места занимают «Спартак» и петербургский «Зенит» (по 47 очков). Далее располагаются московские ЦСКА (44), «Динамо» (42) и «Локомотив» (41).