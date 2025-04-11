Титов считает, что на чемпионство в РПЛ претендуют пять‑шесть команд
Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов назвал главных претендентов на победу в РПЛ.
После 23 туров «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второе и третье места занимают «Спартак» и петербургский «Зенит» (по 47 очков). Далее располагаются московские ЦСКА (44), «Динамо» (42) и «Локомотив» (41).
— Пять‑шесть команд претендуют на титул чемпиона. Сейчас подтянулся ЦСКА, в паре очков от них — «Динамо», рядом «Локомотив». Вот эта шестерка и разыграет призовые места. Главные претенденты — «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Понятно, что «быки» имеют отрыв в пять очков — за семь туров до конца сезона это очень серьезное преимущество, — сказал Титов изданию «Спорт День за Днем».