Футболисты Ди Мария и Паредес подозреваются в незаконных ставках

Прокуратура Милана начала расследование против чемпионов мира по футболу в составе сборной Аргентины нападающего Анхеля Ди Марии и полузащитника Леандро Паредеса по делу о размещении ставок на нелегальных сайтах и игре в онлайн-покер в период с 2021 по 2023 год. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

В обновленный список подозреваемых вошли также защитник "Милана" Алессандро Флоренци, нападающий "Фиорентины" Николо Дзаньоло, вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин, полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни, защитник "Аталанты" Рауль Белланова, полузащитник "Торино" Самуэле Риччи, нападающий "Падуи" Кристиан Буонайуто, нападающий "Пармы" Маттео Канчелльери, защитник английского "Лидса" Хуниор Фирпо. Ди Мария и Паредес в то время выступали за "Ювентус", а сейчас представляют португальскую "Бенфику" и итальянскую "Рому" соответственно. В список также вошел итальянский теннисист Маттео Гиганте, располагающийся на 206-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В октябре 2023 года итальянский полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев по делу о ставках на футбольные матчи. Полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли был дисквалифицирован на 7 месяцев за совершение ставок, сейчас он выступает за "Фиорентину" на правах аренды. Фаджоли и Тонали также фигурируют в деле. По версии следствия, футболисты могли подталкивать своих друзей на совершение нелегальных ставок.