37-летний нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с «Интер Майами» до 2026 года. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, на текущий момент стороны находятся в процессе уточнения условий нового трудового соглашения. Однако ожидается, что в скором времени аргентинский футболист подпишет новый контракт.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.