«Спартак» уступил «Динамо» Мх в матче РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Динамо» Мх обыграло «Спартак» со счётом 2:1.

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На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте хавбек «Спартака» Тео Бонгонда отыграл один мяч хозяев. На 86-й минуте нападающий красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.