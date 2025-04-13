Сегодня, 13 апреля, в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 13 апреля:

«Акрон» – «Факел» – 1:0;

«Зенит» – «Краснодар» – 4:1;

«Химки» – «Крылья Советов» – 1:3.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47). В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (14) и «Факел» (15).