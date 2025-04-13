«Зенит» сообщил, что все билеты на матч с «Краснодаром» проданы

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила, что все билеты на матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара» на «Газпром Арене» проданы.

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«Все билеты проданы! На «Газпром Арене» ожидается аншлаг! Нас ждёт суперматч!» — сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Встреча состоится сегодня, 13 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

«Краснодар» лидирует в чемпионате, набрав 52 очка в 23 турах. «Зенит» идет третьим с 47 баллами, уступая по дополнительным показателям «Спартаку», который также имеет 47 очков.