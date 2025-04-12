"Рубин" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Казанский "Рубин" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в домашнем матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 51-й минуте встречи забил Дардан Шабанхаджай.

"Рубин" поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. "Локомотив" с 41 очком идет на шестом месте.

Свой следующий матч "Рубин" проведет 20 апреля в гостях против московского "Динамо". "Локомотив" в следующем туре чемпионата 19 апреля сыграет дома с "Пари Нижний Новгород".

15 апреля "Локомотив" проведет домашний матч первого этапа 1/2 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России против грозненского "Ахмата".