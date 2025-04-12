ЦСКА обыграл "Оренбург" и догнал "Спартак"

ЦСКА сравнялся по набранным очкам со "Спартаком" после гостевой победы над "Оренбургом" - 2:0.

Как и во вчерашнем матче "Спартака" и махачкалинского "Динамо", первый тайм стал сюрпризом для всех болельщиков. Явный фаворит встречи ЦСКА не смог забрать инициативу у хозяев. "Оренбург" больше владел мячом, делал много подходов к воротам соперника и оставлял практически все подборы за собой, но счет открыть не сумел.

Несмотря на явное преимущество, много опасных моментов хозяева не создали, в основном благодаря усилиям Виллиана Роши, который безупречно действовал в своей зоне, и Владислава Торопа. Возможной причиной невнятной игры со стороны армейцев стала кардинальная смена стартового состава: в запасе остались Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Гайич, Файзуллаев и Мусаев. К концу первой половины "Оренбург" нанес 12 ударов по воротам противника, а ЦСКА - всего один.

Во втором тайме в составе гостей произошли ожидаемые замены. Вместо новичка Алеррандро, который был совсем не заметен до перерыва, вышел Тамерлан Мусаев, а Келлвена заменил Гайич.

ЦСКА сразу стал активнее играть и с первых минут создавал опасные моменты. Это привело к голу на 55-й минуте: Иван Обляков обыграл защитника хозяев Караташа и пробил в дальний угол ворот соперника. Хозяева создали сразу два опасных момента подряд, но в первом спас Тороп, во втором выручил Роша.

В компенсированное время ЦСКА укрепил свое преимущество. Секу Койта вышел один на один с вратарем после идеальной передачи Рифата Жемалетдинова. Итог - 2:0 в пользу гостей.

Эта победа позволила ЦСКА догнать "Спартак" и "Зенит". У всех команд по 47 очков. Но у петербургского клуба впереди еще воскресный матч с прямым конкурентом - "Краснодаром". "Оренбург" остается на последней строчке таблицы и упускает возможность обойти вышестоящий "Факел".