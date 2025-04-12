«Монако» разгромил «Марсель» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». Игра проходила на стадионе Луи II в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Бенуа Бастьеном. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

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На 34-й минуте японский вингер «Монако» Такуми Минамино открыл счёт в матче. На 58-й минуте нападающий Брил Эмболо удвоил преимущество своей команды. На 82-й минуте полузащитник «Монако» Денис Закария ударом с пенальти довёл счёт до крупного. Российский полузащитник хозяев Александр Головин весь матч провёл в запасе.

«Монако» довёл количество набранных очков в сезоне до 53, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, опередив «Марсель». У подопечных Роберто Де Дзерби осталось 52 очка. Команда опустилась на третье место.