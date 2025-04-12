«Динамо» Москва сыграло вничью с «Пари НН»

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

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На 60-й минуте полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин открыл счёт. Ответный мяч «Динамо» на 71-й минуте забил нападающий Ярослав Гладышев — 1:1. На 90+7-й минуте форвард хозяев Тьяго Весино не смог реализовать 11-метровый удар.

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.