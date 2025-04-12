Защитник «Оренбурга» получил перелом лицевой кости в матче с ЦСКА

Стали известны подробности травмы, которую получил защитник «Оренбурга» Алексей Татаев в матче против московского ЦСКА. После столкновения с бразильцем Виллианом Рошей у 26-летнего футболиста был диагностирован перелом лицевой кости в трёх местах.

Об этом рассказал сам игрок в интервью «Чемпионату».

«Сломал лицевую кость в трёх местах. Обошлось без операции. Вначале боль была сильная. Выпил обезболивающих — сейчас чувствую себя нормально. Жить буду» - цитирует спортсмена издание.

Напомним, ЦСКА победил «Оренбург» со счётом 2:0.