Бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева задержали в Киеве за езду в нетрезвом состоянии, передают украинские Telegram-каналы.

Отмечается, что спутница Алиева залезла на капот полицейской машины.

Самого Алиева на публикуемых видео не видно.

2 ноября 2024 года Алиева внесли в список террористов и экстремистов.

Причиной этому стало видео, в котором Алиев призывал расправляться с мирным населением в Курской области. Ролик он выложил 30 августа 2024 года. В тот же день в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело.

Алиев, родившийся в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив» в 2010 году. В составе железнодорожников он провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Однако уже в следующем сезоне игрок вернулся в киевское «Динамо». В 2021 году Алиев завершил игровую карьеру.

* внесен в список террористов и экстремистов.