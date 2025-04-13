В пресс‑службе «Ахмата» сообщили, из‑за чего на стадионе погас свет в матче с «Ростовом»
В матче 24‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Ростовом» на стадионе погас свет из‑за сбоя электроснабжения на городской подстанции, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе грозненского футбольного клуба.
В субботу в матче между «Ахматом» и «Ростовом» на стадионе погас свет. Встреча проходила в Грозном. Электричество пропало на 70‑й минуте. Матч был возобновлен через 10 минут после отключения освещения на стадионе. «Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
— В середине второго тайма произошел сбой электроснабжения на городской подстанции, вследствие чего частично погасли прожекторы (лампы металло‑галогенные) спортивного освещения на стадионе. Лампы частично погасли из‑за напряжения, не все. Для их повторного розжига требуются определенные минуты. Через считанные минуты игра была возобновлена. На футболистах, которые эти минуты провели в подтрибунном помещении, это никак не сказалось, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Ахмата».