В пресс‑службе «Ахмата» сообщили, из‑за чего на стадионе погас свет в матче с «Ростовом»

В матче 24‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Ростовом» на стадионе погас свет из‑за сбоя электроснабжения на городской подстанции, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе грозненского футбольного клуба.

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В субботу в матче между «Ахматом» и «Ростовом» на стадионе погас свет. Встреча проходила в Грозном. Электричество пропало на 70‑й минуте. Матч был возобновлен через 10 минут после отключения освещения на стадионе. «Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.