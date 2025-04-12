Галактионов: момент с голом предрешил исход матча с "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мнением о поражении против "Рубина" (0:1) в рамках 24 тура РПЛ.

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- Тяжелый матч, мы предполагали, что будет большое количество единоборств, и «Рубин» предлагал такие моменты, когда играл очень вертикально.Момент с голом предрешил исход, когда игрок (Шабанхаджай) убежал с центра поля. Можно было совершить тактический фол или отбор, но, к сожалению, здесь ошиблись, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

В сегодняшнем матче "Рубин" впервые за 8 лет одержал победу над "Локомотивом". В последний раз казанцы одолели "железнодорожников" 29 апреля 2017-го года на выезде с таким же счетом - 1:0.

На данный момент казанский "Рубин" занимает 7 место в таблице, набрав 36 очков в 24 матчах. Следующий матч команда Рашида Рахимова проведет на выезде против московского "Динамо" 20 апреля.

"Локомотив", имея в своем активе 41 очко в 24 матчах, занимает шестую строчку в чемпионате. В следующем туре "железнодорожники" встретятся с "Пари НН" на своем стадионе 19 апреля.