«Интер» уверенно побелил «Кальяри» в 32-м туре Серии А

Завершился матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Интер» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Ди Белло. Матч закончился уверенной победой «Интера» со счётом 3:1.

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На 13-й минуте счёт открыл форвард «Интера» Марко Арнаутович. На 26-й минуте нападающий хозяев Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды. На 48-й минуте форвард «Кальяри» Роберто Пикколи отыграл один мяч. На 56-й минуте немецкий защитник Янн Биссекк вновь восстановил преимущество «Интера» в двя мяча.

«Интер» возглавляет чемпионскую гонку в итальянской Серии А с 71 очком. Ближайший преследователь — «Наполи» — отстаёт на шесть очков при игре в запасе. «Кальяри» располагается на 15-м месте с 30 очками.