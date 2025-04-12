«Ювентус» победил «Лечче» в 32-м туре Серии А благодаря двум ассистам Влаховича

Завершился матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты туринской команды.

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Уже на второй минуте полузащитник «Ювентуса» Тён Копмейнерс открыл счёт в матче. Голевой передачей отметился сербский нападающий Душан Влахович. На 33-й минуте вингер хозяев Кенан Йылдыз также с передачи Влаховича забил второй гол своей команды. На 87-й минуте защитник «Лечче» Федерико Баскиротто отыграл один мяч.

«Ювентус» довёл количество набранных в сезоне очков до 59 и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» после 32 матчей располагается на 17-й строчке с 26 очками.