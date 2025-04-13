В "Оренбурге" рассказали, как смогли отправить игровую футболку в космос

Футбольный клуб "Оренбург" отправил игровую футболку в космос при помощи болельщиков команды, они предложили эту идею. Об этом ТАСС рассказал президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин.

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В День космонавтики пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что клуб отправил игровую футболку команды в космос.