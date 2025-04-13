В "Оренбурге" рассказали, как смогли отправить игровую футболку в космос
Футбольный клуб "Оренбург" отправил игровую футболку в космос при помощи болельщиков команды, они предложили эту идею. Об этом ТАСС рассказал президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин.
В День космонавтики пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что клуб отправил игровую футболку команды в космос.
"Идею предложили болельщики "Оренбурга", у которых есть возможность осуществить подобный проект, - сказал Волженкин. - Они же помогли с его реализацией, за что им огромная благодарность. Мы, естественно, узнав о такой возможности, сразу ее поддержали, поспособствовали со своей стороны, насколько это было возможно. Получилось, на мой взгляд, очень круто. Не уверен, что в мире много клубов, чьи футболки побывали в космосе".