Гол Дзюбы принес "Акрону" победу над "Факелом"

Тольяттинский "Акрон" в домашнем матче 24-го тура РПЛ сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" одержал победу со счётом 1:0. Игра прошла в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена".

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Благодаря этой победе "Акрон" набрал 28 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. У "Факела" в активе осталось 15 очков, которые позволяют команде сейчас располагаться лишь на пятнадцатой строчке.

В следующем туре "Акрон" 19 апреля на своём поле сыграет против московского "Спартака", а "Факел" на следующий день дома примет футбольный клуб "Ростов".