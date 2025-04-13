Стало известно, почему в России закрыли бизнес Квинси Промеса

ФНС запустила процесс окончательной ликвидации компании ООО «Рестбар», принадлежащей экс-футболисту «Спартака» Квинси Промесу, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фирма испытывала огромные трудности больше года — с момента задержания Промеса в ОАЭ.

На фоне проблем Квинси с законом, компания не только перестала работать, но и подавать отчётность и платить налоги. В связи с этим, одно из московских отделений ФНС сначала заблокировало ООО все счета, а теперь запустило процесс полной ликвидации.

Вместе с тем, спортсмен не утратил связь с Россией полностью: после освобождения он стал играть за клуб Dubai United из ОАЭ, который принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес задолжал Федеральной налоговой службе России более 450 тысяч рублей. Кроме того, долг его компании перед налоговой достиг 58,4 тыс. рублей.