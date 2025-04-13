Роналду усилил личную охрану после угроз из Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду усилил меры безопасности в отношении себя и своей семьи после того, как начал получать угрозы в социальных сетях от группы лиц, предположительно находящейся в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, эта группа угрожала похищением и вымогательством, как семье 40-летнего футболиста, так и ему самому. В целях усиления мер безопасности Роналду пригласил на работу бывшего португальского военного Клаудио Мигеля Вяза, имеющего опыт участия в боевых операциях с высоким уровнем риска.

Подчёркивается, что бывший военный сопровождал девушку Роналду Джорджину Родригес на показе мод в Париже. Некоторые из присутствующих отметили чрезмерность его действий по отношению к фотографам.

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: