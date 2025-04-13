Гол Дзюбы с пенальти помог «Акрону» обыграть «Факел» в матче РПЛ

«Акрон» одержал победу над «Факелом» в матче 24‑го тура чемпионата России по футболу.

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Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0. Автором гола стал нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 72‑й минуте.

На счету форварда, который является рекордсменом по количеству голов в истории российского футбола, теперь 237 мячей за карьеру.

Воронежцы не смогли забить в восьмом матче чемпионата подряд.

Команда Заурбека Тедеева набрала 28 очков и поднялась на девятое место в таблице РПЛ, «Факел» (15) идет 15‑м.

В следующем туре «Акрон» примет «Спартак» 19 апреля, «Факел» днем позже сыграет дома с «Ростовом».