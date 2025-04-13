Хоакин Капаррос вновь возглавил «Севилью»

Испанская «Севилья» на сайте объявила о назначении Хоакина Капарроса на должность главного тренера. Капаррос будет руководить командой до конца сезона‑2024/25. Ранее в воскресенье Гарсия Пимента был уволен с поста главного тренера «Севильи». В чемпионате Испании команда потерпела четыре поражения подряд и с 36 очками в 31 матче занимает 14‑е место в турнирной таблице. Капарросу 69 лет, испанский специалист ранее уже возглавлял «Севилью» с 2000 по 2005 год, в также в сезонах‑2017/18 и 2018/19. Последним местом работы Капарроса была сборная Армении (2020–2022).