Артем Дзюба отреагировал на свой победный гол в матче «Акрона» с «Факелом»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о реализованном пенальти, который стал для тольяттинского клуба победным в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

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«Знал, что Гудиев очень хорошо отбивает пенальти. Перед игрой была чуйка, что пенальти поставят. Я посмотрел нарезки, как он отбивает. Рад, что удалось забить ему и набрать важные три очка. Должны были решать раньше. Было боязно. Когда не забиваешь, то обычно наказывают. Но всё это приходит со временем. Команда только первый год в РПЛ. Турнирная таблица на нас немного давит», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

На данный момент в текущем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.