Дзюба забил 237-й гол в карьере, обновив рекорд среди россиян

Форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба в матче 24-го тура Российской премьер-лиги забил гол в ворота воронежского "Факела", ставший 237-м в его карьере.

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Дзюба забил мяч с пенальти. Он обновил установленный им же рекорд среди россиян по количеству голов. Предыдущим рекордсменом был завершивший карьеру Александр Кержаков с 233 голами.

Гол помог "Акрону" одержать победу в матче со счетом 1:0. Он занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Дзюба - заслуженный мастер спорта РФ, четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и четырехкратный Суперкубка России. До "Акрона" он играл за "Спартак", Зенит, Локомотив и турецкий клуб "Адана Демирспор", а также на правах аренды за "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал".