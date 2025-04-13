Названа сумма премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Каждый игрок ФК «Зенит» получит 110 тыс. евро (10,5 млн рублей) за победу над «Краснодаром», за чемпионство дадут 1,4 млн евро (134,7 млн рублей). Об этом пишет Sport24.

В том случае, если если «Зенит» победит с разницей в три мяча и более — сумма вырастет до 250 тыс. евро (24 млн рублей), пояснили журналисты.

Кроме того, премиальные за чемпионство были увеличены с 800 тысяч евро до 1,4 млн евро.

Футболисты «Краснодара», в свою очередь, получат по 1 млн рублей в случае победы над «Зенитом».

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В клубе не принято выплачивать премиальные за отдельные матчи. Обычно они начисляются только за выполнение поставленной на сезон задачи — попадание в тройку лучших по итогам чемпионата. Также перед сезоном были оговорены дополнительные бонусы за чемпионство.

«Зенит» и «Краснодар» играют сегодня в Санкт-Петербурге в рамках 24-го тура РПЛ. Встреча началась в 17:00 мск. В первом тайме игроки петербургского клуба забили два мяча, краснодарцы — один.

За семь туров до конца чемпионата «Краснодар» (52 очка) лидирует в таблице, «Зенит» (47) идет вторым.