«Реал» победил «Алавес», играя 32 минуты в меньшинстве после удаления Мбаппе

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Алавес» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступал Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Победу в игре с минимальным преимуществом в счёте праздновали игроки «Реала» — 1:0.

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На 34-й минуте забитым голом отметился полузащитник мадридцев Эдуарду Камавинга. На 38-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за грубый фол. Удаление состоялось после просмотра VAR. На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Алавеса» Мануэль Санчес.

После 31 сыгранного матча «Алавес» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 66 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков.