Черчесов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о разгромной победы «Зенита» в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.

© Чемпионат.com

«На матче был ажиотаж, полный стадион, понимание важности игры. «Зенит» в матче с «Краснодаром» был лучше подготовлен, психологически сильнее. Они свое дело сделали, и сейчас гонка за чемпионство продолжается, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент «Зенит» находится на втором месте в таблице РПЛ с 50 очками. Команда уступает лидеру чемпионата «Краснодару» два очка. В рамках следующего тура «Зениту» предстоит сыграть с «Химками», а «Краснодар» встретится с «Ахматом». Встречи запланированы на 20 и 19 апреля соответственно.