Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака»

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский, права на которого принадлежат "Спартаку", высказался о своем будущем.

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"По поводу лета пока ничего не думал. Не знаю ничего на счёт вбросов или новостей, кто это даёт. Посмотрим, как будет. Естественно, я вернусь в "Спартак", а дальше будет видно", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно Антон Зиньковский перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" на правах аренды до конца этого сезона. На счету полузащитника в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Антон Зиньковский может покинуть московский "Спартак" в летнее трансферное окно.