Болельщики «Алавеса» оскорбляли защитника «Реала» Асенсио возгласами «сдохни»

Во время матча 31-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Реалом» (0:1) на стадионе «Мендиссорроса» болельщики хозяев в течение игры неоднократно выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес защитника «сливочных» Рауля Асенсио, сообщает Marca.

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Фанатская трибуна скандировала фразу «Асенсио, сдохни». Кроме этого, на трибунах появились баннеры с надписями «Уходи» и «Реал — защитники агрессоров».

На 78-й минуте арбитру пришлось временно остановить игру из-за поведения фанатов. На табло стадиона сразу появилось официальное сообщение клуба:«Алавес» отвергает и осуждает любые формы расизма и ксенофобии в спорте».

Причиной агрессии фанатов стали обстоятельства внефутбольного характера: в сентябре 2023 Асенсио вместе с тремя другими футболистами «Реала Мадрид С» был задержан по подозрению в незаконном распространении интимного видео с участием несовершеннолетней девушки. Сначала он проходил по делу как свидетель, однако позже Верховный суд юстиции Канарских островов сообщил, что Рауль до сих пор имеет статус подозреваемого.