Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ после 24-го тура

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на чемпиона Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

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Так, главными фаворитами чемпионской гонки остаются «Зенит» и «Краснодар». Их шансы практически равны, но петербуржцы опережают «быков» всего на 0,1%.

Шансы клубов РПЛ на золото после 24 туров по версии Opta:

«Зенит»: вероятность чемпионства — 45,2%

«Краснодар»: вероятность чемпионства — 45,1%

«Спартак»: вероятность чемпионства — 6,1%

ПФК ЦСКА: вероятность чемпионства — 3,4%

«Динамо»: вероятность чемпионства — 0,2%

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков).