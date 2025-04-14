В Риме в столкновениях с футбольными фанатами пострадали 13 полицейских

По предварительным данным, 13 полицейских пострадали, когда пытались предотвратить столкновения между болельщиками футбольных клубов «Лацио» и «Рома» в Риме, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Лацио» и «Рома» в воскресенье сыграли вничью в матче 32‑го тура чемпионата Италии (1:1). Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Первые столкновения произошли в районе Мульвиева моста. Болельщики «Лацио» пытались прорваться через буферную зону к фанатам «Ромы». Как отмечает издание, полиции удалось не допустить прямого контакта между агрессивно настроенными болельщиками двух команд. В представителей правопорядка стали бросать различные предметы. Позже примерно 300 фанатов «Ромы» с площади Манчини попыталась продвинуться в сторону зоны, предназначенной для притока фанатов «Лацио», но наткнулась на шеренгу полицейских. Полиции удалось нормализовать ситуацию после применения водометов.

— Радикальные болельщики развязали насилие всех видов. Перед лицом этого недостойного и неприемлемого поведения полиция продолжает профессионально выполнять свою работу, обеспечивая безопасность общества в очень сложных условиях, — заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

«Лацио» с 56 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Рома» с 54 очками идет седьмой. В следующем туре «Рома» 19 апреля примет «Верону», «Лацио» 21 апреля сыграет на выезде с «Дженоа».

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