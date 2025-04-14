16-летний российский футболист умер после тренировки

В Волгограде 16-летнему футболисту клуба «Родина» стало плохо после тренировки. О смерти подростка сообщил Shot в Telegram.

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По информации издания, вернувшись домой, спортсмен сел играть в компьютер, но внезапно почувствовал недомогание. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти подростка. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

Как выяснили журналисты, мальчик является воспитанником спортшколы «Ротор» и недавно дебютировал в Южной лиге по футболу, выйдя на поле в матче против команды «Каустик».

Ранее стало известно о смерти сразу двух футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы. 32-летнего Яна Журавлева и 33-летнего Данила Хилобока не стало в ночь на 15 февраля. У обоих спортсменов во сне остановилось сердце, и они не проснулись. По одной из версий, это могло спровоцировать употребление энергетиков.