Каррера отметил, что может возглавит «Рубин» из Ялты

Экс-тренер московского «Спартака», итальянец Массимо Каррера поделился своими мыслями о возможности стать наставником ялтинского «Рубина».

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«Все будет прежде всего зависеть от планов и амбиций клуба!», – заявил Массимо в интервью «Спорт-Экспресс».

Итальянец был главным тренером московского «Спартака» в период с 2016 по 2018 год. В чемпионате России — 2016/17 красно-белые вместе с Массимо завоевали золотые награды чемпионата.

60-летний Массимо Каррера до 26 сентября тренировал «Асколи».