Губерниев отреагировал на слова Дегтярева о подготовке к матчам России и США

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном проведении матчей между сборными России и США по хоккею. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что возможными городами проведения подобных матчей являются Вашингтон и Санкт-Петербург.

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