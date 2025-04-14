КДК РФС рассмотрит поведение тренеров «Спартака» и «Динамо» Мх в матче РПЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что комитет рассмотрит поведение тренеров московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо» в матче 24‑го тура МИР РПЛ.

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В пятницу «Динамо» в гостевом матче чемпионата России обыграло «Спартак» со счетом 2:1.

— [КДК РФС рассмотрит] неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, тренера «Спартака» Ненада Сакича и главного тренера «Динамо» (Махачкала) Хасанби Биджиева. Также по этому матчу рассмотрим удаление тренера «Спартака» Сакича за демонстративное несогласие с действием судейской бригады в агрессивной манере, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

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