Полузащитник Ерохин рассказал о мотивации в «Зените»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился своими мыслями о мотивации игроков сине-бело-голубых в чемпионской гонке.

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«Видно, что у всех горят глаза. В матче с «Краснодаром» это было видно. Конечно, в любой игре нам необходимо побеждать, но с прямым конкурентом – тем более», – приводит слова Александра Ерохина «Чемпионат».

В минувшие выходные в 24 туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Глушенков, Лусиано, Андрей Мостовой и Луис Энрике.

Команда Сергея Семака отстает от лидера чемпионата России на 2 балла.

20 апреля петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» примет подмосковные «Химки». Стартовый свисток запланирован на 16:30.