Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

Чемпионат.comиещё 1

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Встречи этой стадии состоятся в среду, 16 апреля.

Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ
© Чемпионат.com

«Зенит» — «Ростов»: главный судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» — ЦСКА: главный судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.

Футбол
Евгений Буланов
Павел Кукуян
Александр Гвардис
Константин Шаламберидзе
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Роман Галимов
Артем Чистяков
Виталий Мешков
Алексей Ширяев
Андрей Бутенко
Арам Петросян
Сергей Чебан
Динамо
РФС
Зенит