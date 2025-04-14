«Зениту» грозит наказание от КДК РФС за поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инциденты с участием болельщиков «Зенита» по итогам встречи с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

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«По матчу «Зенит» — «Краснодар» рассмотрим использование болельщиками «Зенита» пиротехнических изделий», — заявил Григорьянц «Чемпионату».

Напомним, матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Команда, возглавляемая Сергеем Семаком, одержала победу со счётом 4:1. В составе победителей голы забили Андрей Мостовой, Лусиано, Максим Глушенков и Луис Энрике. У гостей отличился Никита Кривцов.

После 24 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидирует же «Краснодар», имея в активе 52 очка.