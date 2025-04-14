Футболист Суарес вновь укусил своего одноклубника во время матча

Луис Суарес оказался в центре нового скандального эпизода — нападающий «Интер Майами», возможно, укусил своего одноклубника Жорди Альбу в ходе матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

© Rusfootball

В матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Лос-Анджелеса», который прошёл 9 апреля и завершился победой «Интер Майами» со счётом 3:1, произошёл странный эпизод с участием Луиса Суареса. Во время стычки на поле Жорди Альба положил руку на грудь уругвайца, после чего Суарес, судя по видеозаписи, мог укусить товарища по команде.

Этот инцидент вызывает ассоциации с прошлыми скандалами, связанными с форвардом. Ранее Суарес уже трижды оказывался в центре подобных историй: в 2010 году он укусил игрока ПСВ Отмана Баккала, в 2013 — защитника «Челси» Бранислава Ивановича, а на ЧМ-2014 — итальянца Джорджо Кьеллини.

Луис Суарес является игроком «Интер Майами» с января 2024 года. За это время он провел 50 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 38-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.