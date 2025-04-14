Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» раскритиковал нынешний состав команды

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл, раскритиковал нынешний состав «красных дьяволов» после поражения в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

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