«Химки» могут сменить тренера в ближайшее время.

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Агент Тимур Гурцкая на съемках шоу «Это футбол, брат!» сообщил, что Франк Артига может быть уволен из подмосковного клуба в ближайшее время.

Александр Дорский уточняет, что в случае увольнения Артиги «Химки» возглавит экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев.

«Химки» проиграли 2 последних матча Мир РПЛ – против махачкалинского «Динамо» (1:4) и «Крыльев Советов» (1:3). Команда занимает 12-е место в таблице, набрав 23 очка в 24 турах.