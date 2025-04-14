Стало известно имя тренера, который сменит Артигу в «Химках»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига будет отправлен в отставку в ближайшее время, а его место займёт экс-наставник «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, об уходе испанского тренера будет объявлено сегодня, 14 апреля. Адиев подпишет контракт с подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.

«Химки» объявили о назначении Артиги 28 июня 2024 года. Франк Артига ранее возглавлял «Родину». Под руководством испанца московская команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Ранее специалист долгое время тренировал молодёжные и юношеские команды «Барселоны».

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.