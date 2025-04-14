Луис Суарес высказался о потенциальном вреде социальных сетей.

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– Как родитель, как вы справляетесь с разочарованиями детей, соцсетями и с демонстрацией своей жизни?

– Как отец, вы многое упускаете, в том числе из-за множества турниров. У них много впечатлений, которыми вы, как родитель, не можете насладиться, хотя в этом тоже есть свои плюсы. Трудно указать им верный путь, говоря: «Идите этим путем, так будет правильно». Приходит время, когда они сами принимают решения, и вы, возможно, вредите им, предвосхитив многое из того, что люди испытывают или видят со стороны.

Есть те, кто поддерживает соцсети, и те, кто против них. Они могут вредить психике – легко написать или отправить сообщение, но вы не представляете, какой вред наносите этому человеку, и именно поэтому я предпочитаю, чтобы [мои дети] держались от социальных сетей подальше.

Мы не живем в отдельном мире, потому что нам приходится мириться с критикой и похвалой, но, будучи родителем, иногда трудно справляться с подобными ситуациями. А быть «чьим-то ребенком» иногда еще сложнее. Они должны сделать себе имя. Технологии очень развиты, мы контролируем их пользование телефонами с помощью наших смартфонов, – сказал экс-форвард «Барселоны», выступающий за «Интер Майами».