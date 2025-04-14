Финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА покажут в кинотеатрах

Okko, эксклюзивно транслирующий матчи Лиги чемпионов УЕФА, и объединенная киносеть «Синема Парк и Формула Кино» покажут финальную стадию главного европейского клубного турнира в кинотеатрах. Зрители смогут в прямом эфире посмотреть на больших экранах избранные матчи Лиги чемпионов УЕФА в каждый из финальных дней турнира.

В числе ближайших игр Лиги чемпионов УЕФА, которые Okko покажет в кинотеатрах «Синема Парк и Формула Кино», – четвертьфиналы «Боруссия» – «Барселона» 15 апреля и «Реал» – «Арсенал» 16 апреля. Матчи будут транслироваться с комментариями от редакции Okko Спорт под руководством Владимира Стогниенко.

На сайте киносети можно приобрести билеты на просмотр матчей в 13 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Ульяновске. Число городов будет увеличиваться.