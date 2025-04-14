Филимонов назвал лучшего вратаря РПЛ на сегодняшний день

Известный российский экс-вратарь Александр Филимонов назвал лучшего голкипера Российской Премьер-Лиги на сегодняшний день. Он выделил Александра Максименко из московского «Спартака». Также Филимонов отметил Матвея Сафонова, однако он играет за пределами РПЛ — во французском «ПСЖ».

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— Лучший вратарь в России на сегодняшний день?

— Сафонов, а именно в России – Максименко, — приводит слова Александра Филимонова официальный сайт Spartak CityFootball.

В текущем сезоне на счету Максименко 25 матчей, в которых он пропустил 21 гол. В 14 встречах Александр сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.