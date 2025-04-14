Лука Модрич станет владельцем клуба из Чемпионшипа

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич станет новым миноритарным владельцем «Суонси», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, сделка уже согласована. Отмечается, что это не повлияет на его профессиональную карьеру, так как он хочет продолжить играть за мадридский «Реал».

На данный момент «Суонси» занимает 12-е место в английском Чемпионшипе. Валлийская команда набрала 54 очка после 42 матчей. На первой строчке идёт «Лидс» с 88 очками.

В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.